La liste officielle du Syli national pour la CAN 2015 est connue

Parmi les équipe attendues en Guinée Equatoriale pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, il y a le Syli national de Guinée. Une équipe dont la qualification a été saluée par tout le peuple. Et, le dernier hommage a été celui du président Alpha Condé lors de son message de nouvel an 2015 : « Je voudrais saisir l'occasion pour réitérer mes chaleureuses félicitations aux joueurs du Syli national qui ont fait notre honneur et notre fierté en se qualifiant pour la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations »

L’immensité de la joie s’explique par le fait que l’équipe a joué tous ses six (6) matchs à l’extérieur du pays. Une délocalisation due à l’épidémie de la maladie à virus Ebola que connait la Guinée. Aussi bien à l’aller comme au retour donc, toutes les rencontres se sont disputées hors de la Guinée.

Le sélectionneur de l’équipe, Michel Dussuyer, vient de faire connaitre la liste des joueurs devant défendre les couleurs du pays au pays d’Obiang N’Guéma.

Conakryonaline a reçu la copie de la liste des 23 élus :

- Gardiens de but :

Camara Aboubacar (UCA Maurice, Espagne)

Keita Abdoul Aziz (AS Kaloum, Guinée)

Yattara Naby (Arles Avignon, France)

- Défense :

Camara Fodé (Horoya AC, Guinée)

Cissé Abdoulaye (SCO Angers, France)

Diarra Mohamed (BK Odense, Danemark)

Paye Djibril Mohamed (Zulte Waregen, Belgique)

Pogba Florentin (Saint-Etienne, France)

Sankoh Baissama (Guingamp, France)

Sylla Issiaga (Toulouse FC, France)

Zayatte Camille (Sheffield Wednesday, Angleterre)

- Milieu de terrain

Camara Lanfia (RC Malines, Belgique)

Constant Kevin (Trabzonspor, Turquie)

Conté Ibrahima (Anderlecht RSC, Belgique)

Fofana Boubacar (CD Nacional Funchal, Portugal)

Keita Naby (RC Red Bull Salzburg, Autriche)

Sarr Bouna (FC Metz, France)

- Attaquants

Camara Abdoul Razzagui (SCO Angers, France)

François Kamano (SC Bastia, France)

Soumah Seydouba (Slovan Bratislava, Slovaquie)

Sylla Idrissa (Zulte Waregem, Belgique)

Traoré Ibrahima (Monchengladbach, Allemagne)

Yattara Mohamed Lamine (Olympique Lyon, France)

Le début du regroupement est annoncé à Conakry à compter du 5 janvier 2015. Bonne chance au Syli national.

M'Mah Soumah pour Conakryonline.com